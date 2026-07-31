مفاجأة لجمهور الأهلي.. لاعب وسط أجنبي في الطريق للقلعة الحمراء

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك رغبة لدى إدارة الكرة بالنادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، في التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة، بعد اقتراب رحيل محمد علي بن رمضان.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: النادي الأهلي تحرك بالفعل خلال الفترة الحالية للتعاقد مع صفقة أجنبية في خط الوسط، بناءً على ترشيح من لجنة الاسكاوتنج.

وأضاف: اللاعب بالفعل تم الاجتماع معه عبر تقنية زووم، وهذا اللاعب هناك اعجاب شديد بإمكانياته، بخلاف أن إدارة الاسكاوتنج تعمل على متابعة العديد من الأسماء الآخرى.

وأشار إلى أن التركيز حاليا من الاسكاوتنج هو متابعة لاعبين في خط الوسط، وبالتالي هناك لاعب أجنبي سيعوض محمد علي بن رمضان الذي أصبح قاب قوسين او أدني من الانتقال لنادي الشمال.

وأكد أنه من الوارد أن تكون هناك مفاجأة لجماهير الأهلي بإعلان صفقة أجنبية جديدة في الأسبوع القادم.