مصير استئناف البلوجر بطة ضياء بعد حبسها 6 أشهر.. بعد قليل

تصدر محكمة المستأنف بعد قليل حكمها في جلسة استئناف البلوجر بطة ضياء على الحكم الصادر ضدها بالحبس 6 أشهر، وتغريمها 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

قضت المحكمة في وقت سابق بحبس البلوجر بطة ضياء 6 أشهر، وتغريمها 100 ألف جنيه فتقدم دفاعها باستئناف على الحكم، مطالبًا بإلغائه والقضاء ببراءتها،وقررت جهات التحقيق إحالة البلوجر بطة ضياء إلى المحكمة، لاتهامها بنشر الفسق والفجور، بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء.

تم ضبط المتهمة وتبين أنها مقيمة بالقاهرة ولها معلومات جنائية، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.