الأرصاد: طقس حار رطب غدا وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الثلاثاء، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم، أن الطقس ليلاً سيكون معتدل الحرارة رطباً على أغلب الأنحاء، ومائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى تكوُّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطاً للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعت الهيئة أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.25 متر و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لخليج السويس، أشارت الهيئة إلى أن حالته ستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 22

6 اكتوبر 35 22

بنها 34 23

دمنهور 33 22

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 32 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 22

دمياط 31 23

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 34 23

نخل 34 20

كاترين 31 15

الطور 34 24

طابا 33 22

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 26

الاسكندرية 30 21

العلمين 29 22

مطروح 28 22

السلوم 31 21

سيوة 35 21

رأس غارب 35 25

سفاجا 36 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 35 27

حلايب 32 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 35 26

أبرق 38 27

جبل علبة 39 27

رأس حدربة 32 26

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 36 22

أسيوط 35 22

سوهاج 38 23

قنا 41 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 25

الوادى الجديد 37 26

أبوسمبل 39 26

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 41 30

المدينة 46 33

الرياض 46 30

المنامة 40 30

أبوظبى 42 30

الدوحة 40 31

الكويت 50 34

دمشق 35 18

بيروت 29 25

عمان 30 19

القدس 28 18

غزة 29 22

بغداد 49 29

مسقط 33 29

صنعاء 28 15

الخرطوم 40 29

طرابلس 31 22

تونس 35 22

الجزائر 28 20

الرباط 26 20

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 28 15

إسطنبول 29 18

إسلام آباد 38 27

نيودلهى 39 30

جاكرتا 32 23

بكين 29 18

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 19

أثينا 33 21

روما 37 21

باريس 40 24

مدريد 40 24

برلين 28 15

لندن 33 20

مونتريال 23 16

موسكو 24 14

نيويورك 25 18

واشنطن 28 20

نواكشوط 32 23

أديس أبابا 23 13