قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهت بالتصالح.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على طليق ابنته بدمياط
انفراجة لملايين المواطنين.. البرلمان يترقب تعديلات موسعة على قانون التصالح في مخالفات البناء
وزير الصناعة: مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030
المهندس خالد هاشم: مركز تحديث الصناعة هو «العقل المفكر» للصناعة المصرية
قبل حسمها غدا بالبرلمان.. تفاصيل ضريبة الغاز الطبيعي الجديدة وحقيقة تطبيقها على المنازل
إيران تقلب الطاولة: لم نقدم أي التزامات بشأن الملف النووي
بشرى في سوق الذهب عالميا.. المعدن الأصفر يعود للارتفاع بعد خسائر حادة
بعد الفوز على نيوزيلندا.. موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم والقنوات الناقلة
الأرصاد: طقس حار رطب غدا وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق
الخارجية الإيرانية: طهران لم تتفاوض بشأن القضية النووية أو تقبل بأي التزامات جديدة
الصيف يبدأ رسميا خلال أيام| الأرصاد تكشف تحولا مفاجئا في الطقس.. تفاصيل
كارثة بمليارات الدولارات.. الحرب دمرت أكثر من 11 ألف مبنى في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس حار رطب غدا وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق

الأرصاد: طقس حار رطب غداً وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق
الأرصاد: طقس حار رطب غداً وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق
أ ش أ

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الثلاثاء، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم، أن الطقس ليلاً سيكون معتدل الحرارة رطباً على أغلب الأنحاء، ومائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى تكوُّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطاً للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعت الهيئة أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.25 متر و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لخليج السويس، أشارت الهيئة إلى أن حالته ستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.


درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 22

6 اكتوبر 35 22

بنها 34 23

دمنهور 33 22

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 32 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 22

دمياط 31 23

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 34 23

نخل 34 20

كاترين 31 15

الطور 34 24

طابا 33 22

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 26

الاسكندرية 30 21

العلمين 29 22

مطروح 28 22

السلوم 31 21

سيوة 35 21

رأس غارب 35 25

سفاجا 36 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 35 27

حلايب 32 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 35 26

أبرق 38 27

جبل علبة 39 27

رأس حدربة 32 26

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 36 22

أسيوط 35 22

سوهاج 38 23

قنا 41 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 25

الوادى الجديد 37 26

أبوسمبل 39 26

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 41 30

المدينة 46 33

الرياض 46 30

المنامة 40 30

أبوظبى 42 30

الدوحة 40 31

الكويت 50 34

دمشق 35 18

بيروت 29 25

عمان 30 19

القدس 28 18

غزة 29 22

بغداد 49 29

مسقط 33 29

صنعاء 28 15

الخرطوم 40 29

طرابلس 31 22

تونس 35 22

الجزائر 28 20

الرباط 26 20

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 28 15

إسطنبول 29 18

إسلام آباد 38 27

نيودلهى 39 30

جاكرتا 32 23

بكين 29 18

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 19

أثينا 33 21

روما 37 21

باريس 40 24

مدريد 40 24

برلين 28 15

لندن 33 20

مونتريال 23 16

موسكو 24 14

نيويورك 25 18

واشنطن 28 20

نواكشوط 32 23

أديس أبابا 23 13

هيئة الأرصاد الجوية طقس حار رطب شديد الحرارة شبورة مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الهام شاهين

إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة وسط الطبيعة.. صور

حفلات ماجد المهندس

ماجد المهندس يستعد لجولته في أمريكا بـ 3 حفلات

محمد صلاح

مي عمر تشيد بتألق محمد صلاح بعد الفوز على نيوزيلندا

بالصور

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد