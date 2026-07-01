طريقة عمل الفول بالصلصة بمذاق شهي

يعد الفول بالصلصة من الأكلات الشعبية الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص في مائدة الإفطار.



نعرض لكم طريقة عمل الفول بالصلصة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الفول بالصلصة



فول مدمس

صلصة طماطم

طماطم مفرومة

بصل

ثوم مفروم

فلفل رومي

فلفل حار مفروم

زيت

خل

عصير ليمون

كمون ناعم

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الفول بالصلصة

شوحي البصل المفروم في حلة بها الزيت في إناء على النار.

اضيفي الثوم والفلفل الأسود والفلفل الرومى والملح والحار والطماطم وصلصة الطماطم وقلبي كل المكونات.

في صينية الصلصة اضيفي الفول وعصير الليمون والخل وقلبي كل المكونات وقدميهم مع الخبز البلدي.