للمرة الثانية.. مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

كشفت مي كمال عن انفصالها عن الفنان أحمد مكي، وذلك بعد أشهر من إعلان عودتهما، مؤكدة أن العلاقة بينهما انتهت نهائيا.

وشاركت مي كمال، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بأحمد مكي، وقالت: "انقطع حبل الود بيني وبين أحمد، تم الانفصال نهائيًا، وما كان لله بقى وما سواه مضى.. الحمد لله."

وكانت قد أثارت مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، تفاعلًا واسعًا بعد نشرها مجموعة من الرسائل عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الشخصي على إنستجرام، عبّرت خلالها عن استيائها من تكرار ربط اسمها به واستغلال علاقتها السابقة به في توجيه الأسئلة لها.

وأكدت مي كمال أنها ترفض تمامًا الزج باسم مكي في أحاديث لا تخصها، قائلة إن غيرتها على أهل بيتها أمر طبيعي، لكنها لا تقبل استغلال ذلك بسبب شهرته، مشددة على أنها لا تستخدم هذه العلاقة لتحقيق أي مكاسب أو جذب الانتباه.