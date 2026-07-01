قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، قرار رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٦ بشأن إنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية.

وتقرر أن ينشأ نوط يطلق عليه (نوط الأكاديمية العسكرية المصرية) بمناسبة تخرج أول دفعة خريجين بمسمى الأكاديمية العسكرية المصرية، ويكون من طبقة واحدة طبقا للرسوم والمواصفات المرفقة ، ويلى في الترتيب الأنواط العسكرية التي صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القرار .

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يمنح نوط الأكاديمية العسكرية المصرية لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.