هبوط اضطراري لمروحية أمريكية في بحر العرب.. وفقدان أحد أفراد الطاقم



أعلن الأسطول الخامس التابع للجيش الأمريكي، الأربعاء، أن مروحية عسكرية من طراز MH-60S Seahawk اضطرت إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مياه بحر العرب خلال ساعات الصباح.

وأوضح الأسطول، في بيان رسمي، أن المروحية كانت تعمل ضمن مجموعة حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش أثناء وقوع الحادث.

وأكد البيان عدم وجود أي مؤشرات حتى الآن على أن الحادث ناتج عن عمل عدائي أو استهداف مباشر، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب الهبوط الاضطراري.

وأشار الأسطول الخامس إلى نجاح فرق الإنقاذ في انتشال ثلاثة من أصل أربعة أفراد كانوا على متن المروحية، مؤكداً أنهم في حالة مستقرة حالياً على متن حاملة الطائرات.

وفي المقابل، تواصل وحدات البحرية الأمريكية عمليات البحث المكثفة عن عضو الطاقم الرابع، الذي لا يزال في عداد المفقودين، وسط جهود مستمرة في منطقة الحادث.