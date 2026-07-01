إيران تعلن اتفاقا جديدا مع قطر بشأن 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة

أعلنت إيران عن تفاهمات جديدة مع كل من قطر والولايات المتحدة، في خطوة تعكس تحركات متسارعة على مسار الملفات المالية والدبلوماسية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن المباحثات مع قطر أسفرت عن اتفاق يقضي باستخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، والبالغة 6 مليارات دولار، لشراء سلع وفقًا للاحتياجات الداخلية لإيران، في إطار ترتيبات تهدف إلى توظيف هذه الأموال لتلبية متطلبات أساسية.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الإيراني عن إنشاء قناة اتصال مخصصة للإبلاغ عن أي انتهاكات قد تطال مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، إلى جانب مناقشة تلك الخروقات بشكل مباشر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية الأميركية تحركات دبلوماسية حساسة، وسط مساعٍ لخفض التوتر وفتح مسارات جديدة للتفاهم بشأن الملفات العالقة.