أحمد فتوح يكشف تفاصيل واقعة حضور حفلة راغب علامة: "إمام عاشور أكد لي عدم وجود تصوير"

تحدث أحمد فتوح، لاعب الزمالك، عن تفاصيل واقعة ظهوره في حفلة الفنان راغب علامة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أنه يتم تصويره خلال الحفل، وتم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه.

وقال فتوح، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن إمام عاشور أخبره بأن أحدًا لن يقوم بتصويره، قبل أن يظهر الثنائي في الصور المتداولة من المناسبة، مؤكدا أن ظروف إمام كانت مختلفة، كونه كان مصابًا وفي فترة راحة، بينما لم يكن هو في إجازة.

وتابع أن نادي الزمالك قام بتوقيع عقوبة مالية عليه وصلت إلى مليون جنيه بسبب الواقعة، مؤكدا أنه كان صاحب فكرة الحديث عن مرض خاله، وأن الأمر انتهى دون حدوث خلاف بينهما.

الأمور عادت لطبيعتها

وأشار إلى أن الموقف تم تجاوزه، مؤكدا أن الأمور عادت لطبيعتها بعد ذلك.