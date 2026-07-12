أحمد فتوح: أحلم بدوري أبطال أفريقيا مع الزمالك.. ولم أعد أحب ميسي بعد مباراة الأرجنتين

أكد أحمد فتوح، نجم منتخب مصر، ونادي الزمالك، أن من أبرز أحلامه مع نادي الزمالك التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الإنجازات يمثل هدفًا كبيرًا بالنسبة له.

وقال أحمد فتوح، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لم يحسم حتى الآن المجال الذي سيتجه إليه بعد اعتزال كرة القدم، مؤكدًا أنه لم يفكر في مستقبله خارج الملاعب حتى الآن.

وتابع نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه لم يعلم الإنتقادات التي تعرض لها تريزيجيه بعد الخسارة أمام الأرجنتين، خاصة أن جميع لاعبي المنتخب كانوا يعانوا من الحزن والضيق.

مباراة الأرجنتين غيرت نظرته تجاه ليونيل ميسي

وأشار إلى أن مباراة الأرجنتين غيرت نظرته تجاه ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه لم يعد يحبه بعد الظلم الذي تعرض له المنتخب خلال تلك المواجهة.