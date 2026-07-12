أحمد فتوح: فقدنا التركيز أمام الأرجنتين.. والأخطاء التحكيمية أثرت على المباراة

أكد أحمد فتوح، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، أن الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم شعر بها عند خوض أخر لقاء أمام إيران ورغم طلب الجهاز الطبي ضرورة الإستبدال لكنه كان لديه إصرارا على المشاركة.

وقال أحمد فتوح، خلال لقائه مع برنامج "كلام الناس"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: أخوض اللقاءات بطريقة واحدة، ولو شاركت في لقاء الأرجنتين كنت سأوديه كأي لقاء أخر، وكنت لا أخشى مواجهة ميسي.

غيرت من مسار المباراة

وتابع نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر: فقدنا التركيز في لقاء الأرجنتين في نهاية اللقاء إضافة إلى الأخطاء التحكيمية التي غيرت من مسار المباراة.