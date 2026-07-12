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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد فتوح: حسام حسن لا يقبل الخسارة.. واستبدل محمد صلاح أمام إيران خوفًا من تفاقم إصابته

أحمد فتوح
أحمد فتوح
محمود محسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد أحمد فتوح، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يمتلك شخصية تنافسية ولا يحب الخسارة، مشيرا إلى أنه يسعى دائمًا لتحقيق الفوز ويغرس هذه العقلية في جميع اللاعبين.

وقال أحمد فتوح، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن إبراهيم حسن يتمتع بالشخصية نفسها، مؤكدا أنه يحرص باستمرار على دعم اللاعبين وتحفيزهم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أجواء المنتخب.

تفاديًا لتفاقم الإصابة 

وتابع أن محمد صلاح كان يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة إيران، مشيرًا إلى أن حسام حسن قرر استبداله كإجراء احترازي، تفاديًا لتفاقم الإصابة وضمان جاهزيته في المباريات التالية.

أحمد فتوح منتخب مصر الزمالك اللاعبين الفوز

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