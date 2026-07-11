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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المكرونة تتراجع 3.45 جنيه.. وكرتونة البيض تتخطى 101 جنيه بالأسواق

السلع الغذائية
السلع الغذائية
ولاء عبد الكريم
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مالت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية إلى الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مع تسجيل انخفاضات في عدد من الأصناف، أبرزها المكرونة المعبأة والعدس الصحيح وزيت عباد الشمس، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع على رأسها كرتونة البيض، في حين حافظت معظم المنتجات على مستوياتها السعرية.

 

أسعار البيض

شهدت أسعار البيض التحركات التالية:

  • كرتونة البيض: 101.21 جنيه بزيادة 1.64 جنيه.
  • البيضة البيضاء: 4.13 جنيه.
  • البيضة الحمراء: 4.23 جنيه.
  • كرتونة البيض البلدي: 117.49 جنيه بانخفاض 0.88 جنيه.
  • البيضة البلدي: 4.77 جنيه.

 

السلع المتراجعة

سجلت عدد من السلع الغذائية انخفاضات ملحوظة، جاءت كالتالي:

  • المكرونة المعبأة 400 جرام: 24.46 جنيه بتراجع 3.45 جنيه.
  • العدس الصحيح المعبأ: 61.79 جنيهًا للكيلو بانخفاض 7.10 جنيه.
  • زيت عباد الشمس: 101.99 جنيه للتر بتراجع 1.26 جنيه.
  • نوع آخر من زيت عباد الشمس: 102.58 جنيه للتر بانخفاض 1.85 جنيه.

 

السلع المرتفعة

شهدت بعض السلع زيادات طفيفة، أبرزها:

  • شاي ليبتون 40 جرامًا: 19.08 جنيه بزيادة 1.22 جنيه.
  • العدس الأصفر المعبأ: 70.13 جنيهًا للكيلو بزيادة 1.56 جنيه.
  • زيت الذرة: 122 جنيهًا للتر بزيادة 1.27 جنيه.
  • كرتونة البيض: 101.21 جنيه بزيادة 1.64 جنيه.

 

السلع المستقرة

استقرت أسعار عدد من السلع الأساسية عند المستويات التالية:

  • الأرز المعبأ: 34.86 جنيهًا للكيلو.
  • الفول المعبأ: 60.77 جنيهًا للكيلو.
  • الدقيق المعبأ: 25.40 جنيهًا للكيلو.
  • السكر المعبأ: 34.75 جنيهًا للكيلو.
  • المكرونة المعبأة (1 كجم): 28.08 جنيهًا.
  • المكرونة السائبة: 25.67 جنيهًا للكيلو.
  • العدس الصحيح المعبأ (متوسط): 70.08 جنيهًا للكيلو.
  • الفول المجروش المعبأ: 61.34 جنيهًا للكيلو.
  • شاي العروسة 40 جرامًا: 10.95 جنيه.
  • متوسط سعر الشاي: 239.48 جنيهًا للكيلو.

 

تحركات محدودة

 

عكست تعاملات اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، مع استمرار التغيرات المحدودة في عدد من المنتجات، بينما ظلت غالبية السلع الأساسية عند مستوياتها السابقة، في ظل متابعة الأسواق لتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

سعر السلع الغذائية السلع الغذائية اسعار الغذاء

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