المكرونة تتراجع 3.45 جنيه.. وكرتونة البيض تتخطى 101 جنيه بالأسواق

مالت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية إلى الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مع تسجيل انخفاضات في عدد من الأصناف، أبرزها المكرونة المعبأة والعدس الصحيح وزيت عباد الشمس، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع على رأسها كرتونة البيض، في حين حافظت معظم المنتجات على مستوياتها السعرية.

أسعار البيض

شهدت أسعار البيض التحركات التالية:

كرتونة البيض: 101.21 جنيه بزيادة 1.64 جنيه.

101.21 جنيه بزيادة 1.64 جنيه. البيضة البيضاء: 4.13 جنيه.

4.13 جنيه. البيضة الحمراء: 4.23 جنيه.

4.23 جنيه. كرتونة البيض البلدي: 117.49 جنيه بانخفاض 0.88 جنيه.

117.49 جنيه بانخفاض 0.88 جنيه. البيضة البلدي: 4.77 جنيه.

السلع المتراجعة

سجلت عدد من السلع الغذائية انخفاضات ملحوظة، جاءت كالتالي:

المكرونة المعبأة 400 جرام: 24.46 جنيه بتراجع 3.45 جنيه.

بتراجع 3.45 جنيه. العدس الصحيح المعبأ: 61.79 جنيهًا للكيلو بانخفاض 7.10 جنيه.

بانخفاض 7.10 جنيه. زيت عباد الشمس: 101.99 جنيه للتر بتراجع 1.26 جنيه.

بتراجع 1.26 جنيه. نوع آخر من زيت عباد الشمس: 102.58 جنيه للتر بانخفاض 1.85 جنيه.

السلع المرتفعة

شهدت بعض السلع زيادات طفيفة، أبرزها:

شاي ليبتون 40 جرامًا: 19.08 جنيه بزيادة 1.22 جنيه.

بزيادة 1.22 جنيه. العدس الأصفر المعبأ: 70.13 جنيهًا للكيلو بزيادة 1.56 جنيه.

بزيادة 1.56 جنيه. زيت الذرة: 122 جنيهًا للتر بزيادة 1.27 جنيه.

بزيادة 1.27 جنيه. كرتونة البيض: 101.21 جنيه بزيادة 1.64 جنيه.

السلع المستقرة

استقرت أسعار عدد من السلع الأساسية عند المستويات التالية:

الأرز المعبأ: 34.86 جنيهًا للكيلو.

الفول المعبأ: 60.77 جنيهًا للكيلو.

الدقيق المعبأ: 25.40 جنيهًا للكيلو.

السكر المعبأ: 34.75 جنيهًا للكيلو.

المكرونة المعبأة (1 كجم): 28.08 جنيهًا.

المكرونة السائبة: 25.67 جنيهًا للكيلو.

العدس الصحيح المعبأ (متوسط): 70.08 جنيهًا للكيلو.

الفول المجروش المعبأ: 61.34 جنيهًا للكيلو.

شاي العروسة 40 جرامًا: 10.95 جنيه.

متوسط سعر الشاي: 239.48 جنيهًا للكيلو.

تحركات محدودة

عكست تعاملات اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، مع استمرار التغيرات المحدودة في عدد من المنتجات، بينما ظلت غالبية السلع الأساسية عند مستوياتها السابقة، في ظل متابعة الأسواق لتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.