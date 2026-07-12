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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يتفقد موقع محطة ضواغط الغاز شمال الأردن التي تنفذها فجر وبتروجت وإنبي

وزير البترول يتفقد موقع محطة ضواغط الغاز شمال الأردن
وزير البترول يتفقد موقع محطة ضواغط الغاز شمال الأردن
أمل مجدى
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أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته الحالية للأردن، جولة ميدانية ، لمتابعة تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير ودعم البنية التحتية لنقل الغاز بالأردن ، تنفذ أعماله شركات قطاع البترول المصرية.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة ضواغط الغاز بالخناصري شمال الأردن، لصالح شركة فجر الأردنية المصرية، وينفذها تحالف شركتي بتروجت وإنبي.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة فجر الأردنية المصرية، والدكتور سفيان البطاينة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة إنبي.

ويسهم المشروع في تعزيز دور خط الغاز العربي كخيار استراتيجي يدعم أمن الطاقة في مصر والأردن، ويرفع مرونة منظومة إمدادات الغاز في البلدين، في ضوء التعاون والتكامل الناجح بينهما في هذا المجال.

واطلع الوزير خلال الجولة من رؤساء الشركات المنفذة على معدلات تنفيذ الأعمال، التي تجاوزت نسبة تقدمها 96%، موجهاً الشكر لفرق العمل من شركات فجر وبتروجت وإنبي  مشيداً بمجهوداتهم في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الطاقة الأردني والجودة التي يتم تنفيذ الأعمال بها وفق أعلي معايير السلامة مع الالتزام بالجداول الزمنية مؤكداً لهم أنهم مبعث فخر وسفراء حقيقيين لقطاع البترول المصري خارج الحدود.

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