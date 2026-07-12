قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصوات الانفجارات تهز الکویت وأعمدة الدخان تتصاعد إلى السماء
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة "رأس الحكمة"
وإيه المشكلة يعني.. الغندور يثير الجدل بشأن تغيير اللائحة من أجل مشاركة الأهلي في دور الأبطال
مصر والإمارات.. يدٌ واحدة ورؤية مشتركة في قمة «السيسي وبن زايد» بالعلمين| فيديو
خطوة جديدة تقرب إمام عاشور من الحلم الأوروبي.. تفاصيل
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين من الأهالي
موقف تريزيجيه من البقاء في الأهلي بالموسم الجديد
فيفا يدرس زيادة منتخبات كأس العالم إلى 64 بداية من 2030
لتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات.. وزير الإنتاج الحربي: لا تهاون في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية
الأردن يعلن الحداد 4 أيام على وفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني
ديمبيلي يحذر من لامين يامال: قادر على تدمير أي منافس إذا مُنح المساحة
المعدن الأصفر يسجل مفاجأة جديدة .. سعر جرام الذهب في مصر الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

معهد فلسطين للأمن القومي: الحرب بين واشنطن وطهران أخذت أبعادًا أكثر توترًا

حرب واشنطن وطهران
حرب واشنطن وطهران
رنا عبد الرحمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الحرب بين واشنطن وطهران أخذت الآن أبعادًا أكثر توترًا خلال هذا اليوم، حيث تم الانتقال من سياسة الردع إلى سياسة الاستهداف المباشر للمصالح الاقتصادية والعسكرية في المنطقة.

وأضاف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، "أعتقد أن الإيرانيين يرون أنه إذا وسعوا ساحة الحرب، ولا سيما من خلال استهداف القواعد الأمريكية في منطقة الخليج، فإن ذلك قد يضغط على هذه الدول من أجل الدفع نحو وقف إطلاق النار، أو العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأوضح أن إيران تدرك جيدًا أن هناك ضررًا كبيرًا سيلحق بالمصالح الأمريكية في منطقة الخليج، كما تدرك أيضًا أن استمرار الحرب ليس في مصلحة دول الخليج العربية، لما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية وسياسية ومادية على المنطقة بأسرها.

https://www.youtube.com/shorts/wSRx6dk7Bc8

طهران واشنطن معهد فلسطين للأمن القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

بالصور

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد