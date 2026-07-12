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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتخاب عبدالحميد العواك رئيسًا لمجلس الشعب السوري

انتخاب عبدالحميد العواك رئيسًا لمجلس الشعب السوري
انتخاب عبدالحميد العواك رئيسًا لمجلس الشعب السوري
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

انتخب أعضاء مجلس الشعب السوري، اليوم / الأحد /، النائب عبد الحميد عكيل العواك رئيسا للمجلس، بعد حصوله على 99 صوتا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ثلاثة أعضاء تقدموا للترشح لرئاسة المجلس وهم، عبدالحميد عكيل العواك، ومؤيد هايل القبلاوي، ومحمد رامز كورج، حيث ‌حضر جلسة الانتخاب كامل أعضاء المجلس البالغ عددهم 206 أعضاء.
يذكر أن الدكتور العواك هو مستشار قانوني لدى وحدة دعم الاستقرار، وعضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، وأستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتقلو في تركيا منذ عام 2016، ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة الفرات.
وشغل العواك منصب مدير الشؤون القانونية في مديرية حوض دجلة والخابور بين عامي 1993 و1998، كما عمل قاضياً برتبة مستشار في وزارة العدل السورية بين عامي 1998 و2014 لمدة عشر سنوات.
وكانت أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري قد انطلقت، في وقت سابق من اليوم، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، وعدد من الوزراء.

انتخب أعضاء مجلس الشعب السوري النائب عبد الحميد عكيل العواك رئيسا للمجلس جلسة الانتخاب

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