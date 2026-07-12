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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة تصرح بدفن طفل عقب وفاته في تدريبات السباحة بنادي غزل المحلة

حمام السباحة بنادي غزل المحلة
حمام السباحة بنادي غزل المحلة
الغربية أحمد علي
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أمرت نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية  بدفن الطفل إياد محمد  عقب وفاته أثناء تدريباته بحمام السباحه بنادي غزل المحلة وتسليم جثمانه إلى ذويه ودفنه بمعرفه أهله.

تصريح بدفن طفل 

كان  المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قد أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة وفاة طفل صغير أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة والتأكد من وجود شبهات إهمال في الواقعة من عدمه.

تحرك عاجل من النيابة 

ووجهت النيابة العامة بالتحقيق وسماع أقوال مدير مبني حمام السباحة بنادي غزل المحلة وأخرين للوقوف على أسباب الحقيقية للوفاة والتأكد من وجود شبهات إهمال في وفاة الطفل من عدمه .

توجيهات وزارة الشباب والرياضة 

كان اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية قد أعطى  توجيهاته  بتشكيل لجنة عاجلة تحت إشراف فنيين من المديرية للتحقيق في واقفة تعرض طفل للوفاة عقب تدريبات بحمام السباحه بنادي غزل المحلة.

وأفاد شهود عيان أن الوفاة ليست واقعة غرق ولكن الطفل الصغير تعرض للإجهاد بعد تدريبات أجريت صباحا وخروجه من حمام السباحة بنادي غزل المحلة.


تفاصيل الواقعة 


كان حمام السباحة بنادي غزل المحلة قد شهد  وفاة طفل صغير أثناء مشاركته في تدريبات حمام السباحة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

 تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تعرض طفل لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة بدائرة القسم.

الدفع بسيارة إسعاف 

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل "إياد محمد عبد الله " 10 سنوات الي مشرحة مستشفى نادي غزل المحلة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك عاجل وفاة طفل تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة

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