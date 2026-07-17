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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع أبو زارع بالعمرانية وإلغاء نقطة لتجميع وفرز المخلفات

تطوير شارع
تطوير شارع
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود حي العمرانية بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل في تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع أبو زارع بمنطقة عبد الله كامل وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة، وتحسين البيئة الحضرية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الموقع كان يُستخدم كنقطة لتجميع وفرز المخلفات بما كان يمثل مظهرًا غير حضاري مشيرًا إلى أنه تم إلغاء نقطة تجميع وفرز القمامة بشارع أبو زارع وتنفيذ أعمال تطوير شاملة تضمنت تركيب بلدورات بالجزيرة الوسطى وزراعة الميدان، وتركيب كوابيل إنارة، بما يعكس الوجه الحضاري للمنطقة ويحسن جودة البيئة المحيطة.

ووجّه محافظ الجيزة حي العمرانية بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع المخلفات أولًا بأول، وعدم السماح بعودة أي تجمعات للقمامة أو المخلفات بالموقع بعد تطويره، مع المتابعة المستمرة للحفاظ على ما تحقق من أعمال، بما يضمن استدامة مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

جاء ذلك بمتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية، واللواء محمد الضبعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل

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