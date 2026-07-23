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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها الأهلية: ملتقى التوظيف الأول يعزز الشراكة مع الصناعة

ملتقى التوظيف الأول بجامعة بنها الأهلية
ملتقى التوظيف الأول بجامعة بنها الأهلية
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية أن ملتقى التوظيف الأول يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة محليا وإقليميا ودوليا.


جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى الأول للتوظيف والتأهيل المهني بالجامعة ، بحضور الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة لشؤون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور أحمد شوقي نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه لشؤون أعضاء هيئة البحوث، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، ومديري البرامج ، وممثلي الشركات والمؤسسات الصناعية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب والخريجين.
وأوضح الدكتور تامر سمير أن جامعة بنها الأهلية تتبنى نموذجا تعليميا حديثا لا يقتصر على منح الدرجات العلمية وإنما يركز على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات العملية والقدرة على الابتكار، من خلال برامج أكاديمية متطورة ترتبط باحتياجات التنمية وسوق العمل.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الملتقى يمثل منصة للتواصل المباشر بين الطلاب والخريجين ومؤسسات التوظيف، بما يوفر فرصًا للتدريب والتأهيل والتوظيف، ويسهم في رفع جاهزية الخريجين للحياة المهنية، موجها الشكر للشركات والمؤسسات المشاركة على دعمها للملتقى وثقتها في كفاءة طلاب وخريجي الجامعة.
ودعا الدكتور تامر سمير الطلاب والخريجين إلى الاستفادة من فعاليات الملتقى، والتواصل مع ممثلي الشركات، والتعرف على متطلبات سوق العمل، مؤكدا أن التعلم المستمر وتطوير المهارات يمثلان مفتاح النجاح في الحياة المهنية.
من جانبه، قال الدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة لشؤون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، أن الملتقى يجسد رؤية الجامعة في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الصناعة والأعمال، بما يسهم في تأهيل الطلاب والخريجين، وإكسابهم المهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الجامعة لا تستهدف توفير فرص عمل فقط، بل تعمل على إعداد خريجين قادرين على الابتكار وريادة الأعمال وصناعة الفرص، مشيرا إلى أن التعاون مع الشركات ينعكس إيجابا على تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بالتطبيقات العملية، بما يعزز جودة مخرجات التعليم.
يذكر أن الملتقى شهد جلسة حوارية بعنوان «من مقعد الدراسة إلى ميدان العمل .. سد الفجوة» ، حيث ناقش المشاركون آليات مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعي الصناعة والأعمال، بما يدعم إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل.

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