الدفاع الروسية :تدمير و اعتراض 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة، إضافة لمياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"أن قوات الدفاع الجوي المناوبة، اعترضت ودمرت 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك ونوفغورود وأوريول وبسكوف ولينينغراد وروستوف وريازان وسمولينسك وتفير وتولا".

وأضافت الوزارة في البيان، أنه تم إسقاط طائرات فوق منطقة موسكو وإقليم كراسنودار وإقليم ستافروبول وجمهورية القرم وفوق حوضي البحر الأسود وبحر آزوف".

و في السياق أوضحت وزارة الدفاغ الروسية ، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية واصلت، خلال الليلة الماضية، توجيه ضربات إلى موانئ أوكرانية تُستخدم في نقل الإمدادات إلى القوات الأوكرانية، إضافة إلى أهداف عسكرية في مقاطعة أوديسا.

و أضافت في بيان أنه نتيجةً للغارات الجوية الدقيقة واستخدام الطائرات المسيّرة، تم استهداف سفينتان بحريتان، بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية لميناء أوديسا المستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، فضلاً عن استهداف خزانات الوقود والزيوت المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية فيه".

و في ذات السياق أعلنت مجموعة قوات الشمال لوكالة "سبوتنيك"، أن المدفعية الروسية دمرت، خلال الليل، منظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "فيربا" عيار 120 ملم، وعشرة مراكز تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية.

وأضافت المجموعة أن المدفعية "دمرت خمس عشرة مركبة لجميع التضاريس، وحيدت سبعة وسبعين جنديًا أوكرانيًا في مقاطعتي خاركوف وسومي".