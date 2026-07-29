ترامب: الاجتماعان مع نتنياهو وزيلينسكي كانا إيجابيين

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الأربعاء/، اجتماعيه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، بأنهما كانا إيجابيين، مشيرا إلى أنه ناقش معهما عددا من القضايا المهمة.

وكتب ترامب، في منشورين منفصلين على منصة "تروث سوشال"، أن لقاءه مع نتنياهو كان مثمرا، مضيفا: "ناقشنا العديد من المواضيع المهمة خلال اللقاء".

وقال ترامب - في منشور أخر - : "إن اجتماعه مع زيلينسكي كان إيجابيا وسار على ما يرام"، لافتا إلى أنه "ناقش معه أمورا كثيرة".

ولم يقدم الرئيس الأمريكي تفاصيل إضافية بشأن القضايا التي تناولتها الاجتماعات.

يأتى لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نتنياهو وزيلينسكي على هامش حضورهما في واشنطن مراسم تأبين السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام.