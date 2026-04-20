مصادرة 962 عبوة مواد غذائية و280 علبة سجائر منتهية الصلاحية بالغربية

ضبطت مديرية النموين بالغربية، 962 عبوة مواد غذائية مطروحة للبيع بالأسواق منتهية الصلاحية، وطن مخللات فاسدة، و280 علبة سجائر صينى مهربة من الجمارك.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء الدكتورعلاء عبدالمعطي محافظ الغربية، وبمتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وبإشراف الدكتورمحمد أبو عيطة وكيل المديرية، بتكثيف الحملات على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينيه و الأسواق وضبط أى مخالفات.

وأسفرت الحملات عن تمكن إدارة تموين بندر طنطا من ضبط 962 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بعدد من محلات المواد الغذائيه وذلك بناءا على تواريخ الانتاج والانتهاء المدون على العبوات وتحرير 3 محاضر المخالفين ، وتضمنت العبوات الغذائيه مشروبات غازية وعصائر وبسكويت وشيبسى وسناكس وجبن وخلطات لحوم وتم التحفظ على المضبوطات .

كما تم ضبط 280 علبة سجائر صينى مهربه جمركيا لخطورتها على الصحة العامة، كما تمكنت حملة من إدارة تموين بسيون من ضبط طن مخللات بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك داخل مصنع غير مرخص.

ردع مخالفين

وتم تحرير المحاضر اللازمة لكافة المخالفات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ، مع استمرار الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق وحماية المواطنين.