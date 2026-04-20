تجاوزت 700 مليار جنيه.. انتهاء تنفيذ 96% من المرحلة الأولى لحياة كريمة

أكد الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والمستدامة، أن اختيار القرى التي تُنفذ بها مشروعات "حياة كريمة" يتم وفقًا للأكثر احتياجًا، موضحًا أن الأولوية تكون للأكثر افتقارًا للخدمات.

وأضاف خبير التنمية المحلية والمستدامة، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية سارة مجدي ومحمد جوهر، أن هناك قرى كانت تعاني من نقص حاد في الخدمات، وأن القرى التي لا تتوفر بها مياه الشرب كانت تُوضع في المرتبة الأولى ضمن خطط التطوير.

وأوضح أن مبادرة "حياة كريمة" بدأت العمل على ثلاث مراحل، وأن المرحلة الأولى تم فيها تنفيذ آلاف المشروعات بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من نحو 96% من مشروعات هذه المرحلة.

ولفت إلى أن ما تحقق في "حياة كريمة" يُعد إنجازًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن تطوير القرى يتم في وجود المواطنين داخل منازلهم، وهو ما يُعد من التحديات الصعبة، موضحًا أنه في حال حدوث أي ضرر أثناء التنفيذ، يتم إعادة بناء المنزل على نفقة المبادرة.