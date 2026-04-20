قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس فتاة في مشروع تطوير التجاري بالإسماعيلية

أصدرت النيابة العامة أول قراراتها في واقعة واقعة دهس فتاة في مشروع تطوير التجاري بالإسماعيلية ، بحبس السائق 4 أيام علي ذمة التحقيقات الموسعة والتي تجري معه منذ ظهر أمس، في الواقعة التي هزت الرأي العام خاصة مع غياب معايير السلامة في موقع العمل الميداني والذي يشهد اعمال تطوير ووجود معدات وسيارات لشركة المقاولات المنوط لها تنفيذ المشروع.

وقررت النيابة العامة أمس التصريح بدفن الفتاة المتوفاة في الحادث، والتي صادف وجودها في مكان الحادث لشراء الفطار.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على سائق هراس أسفلت وذلك في اتهامه بدهس فتاة خلال أعمال رصف أسفلت بالشارع التجاري.

وكانت المنطقة تشهد أعمال تطوير ووضع الطبقة الأسفلتية، وخلال تحرك المعدة الثقيلة (الدكاك) لتسوية الطريق، دهست الفتاة، ما أسفر عن وفاتها في الحال بموقع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف فورًا إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وبدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولية حول إجراءات تأمين موقع العمل بالشارع الحيوي.

وشيعت جثمان الفتاة من كنيسة الأنبا بولا، كما حرص محافظ الإسماعيلية علي الحضور وتقديم واجب العزاء.

