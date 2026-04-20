تفاصيل حبس المتهمين بإجبار شخص على التعدي على فتاة بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية واقعة انعدمت فيها الأخلاق والإنسانية، حيث قام بعض الشباب بالاعتداء على فتاة تحت تهديد للسلاح.

حبس المتهمين

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بإجبار فتاة على التجرد من ملابسها تحت تهديد الأسلحة البيضاء ومحاولة إرغام شخص آخر على التعدي عليها بمنزل مهجور بأرض زراعية بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية.

تفاصيل الواقعة

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إجبار بعض الأشخاص فتاة على التجرد من ملابسها تحت تهديد الأسلحة البيضاء، ومحاولة إرغام شخص آخر على التعدي عليها بمنزل مهجور بأرض زراعية بقسم شرطة قها في القليوبية.

بلاغ بالواقعة

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليهم بمقطع الفيديو فتاتين، “3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة قها” وبسؤالهم قرروا بارتباطهم بعلاقة صداقة وبتاريخ 13 أبريل الجاري، حال احتفالهم بأعياد شم النسيم توجهوا لمحل إقامة أحد الأشخاص لرسم "وشوم"، حيث فوجئوا بحضور شخصين "صديقي الأخير" لمحل إقامته بناءً على اتصاله بهما واقتادهما تحت تهديد أسلحة بيضاء وعصي خشبية بمنزل مهجور بأرض زراعية مجاورة للمنزل، وتناوبوا التعدي على إحدى الفتاتين ومحاولة إرغام أحد المجنى عليهم بالتعدي عليها، وتصويرهم لمقطع الفيديو لتهديدهم.بنشره في حالة إبلاغهم، ونفوا تقدمهم ببلاغ خشية افتضاح أمرهم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة رسام الوشوم وصديقيه "أحدهما عنصر جنائي" – مقيمين بالقليوبية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرّ أحدهم بنشره مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لترهيب المجني عليهم وحذفه عقب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.