قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الهراس دهسها | قرار جديدة في حادث فتاة الإسماعيلية

انجي هيبة

في تطورات جديدة في حادث فتاة الاسماعيلية التي توفيت اثر اصطدامها بهراس كان يطور شارع اثناء مرور الفتاة فيه ..

قرار النيابة

أصدرت النيابة العامة أولي قرارتها في واقعة واقعة دهس فتاة «خادمة الكنيسة»  في مشروع تطوير التجاري بالإسماعيلية ، بحبس السائق 4 ايام علي ذمة التحقيقات الموسعة والتي تجري معه منذ ظهر أمس.

تفاصيل الواقعة

 في الواقعة التي هزت الرأي العام خاصة مع غياب معايير السلامة في موقع العمل الميداني والذي يشهد اعمال تطوير ووجود معدات وسيارات لشركة المقاولات المنوط لها تنفيذ المشروع.

وقررت النيابة العامة أمس التصريح بدفن الفتاة المتوفاة في الحادث، والمعروفة بخادمة الكنيسة، والتي صادف وجودها في مكان الحادث لشراء الفطار.

القبض على السائق 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على سائق هراس أسفلت وذلك في اتهامه بدهس فتاة خلال أعمال رصف أسفلت بالشارع التجاري.


وكانت المنطقة تشهد أعمال تطوير ووضع الطبقة الأسفلتية، وخلال تحرك المعدة الثقيلة (الدكاك) لتسوية الطريق، دهست الفتاة، ما أسفر عن وفاتها في الحال بموقع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف فورًا إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وبدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولية حول إجراءات تأمين موقع العمل بالشارع الحيوي.

جنازة الفتاة

وشيعت جثمان الفتاة من كنيسة الأنبا بولا، كما حرص محافظ الإسماعيلية علي الحضور وتقديم واجب العزاء. 

شيع  أهالى محافظة الإسماعيلية، الفتاة بسمة مجدي ضحية حادث الدهس بالشارع التجارى إلى مثواها الأخير بكنيسة الانبا بولا ، وذلك عقب انتهاء إجراءات وتصاريح الدفن.

ونعت الكنيسة برئاسة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها وكذا الكهنة بخالص الحزن والأسى وبكلمات مؤثرة وفاة فقيدتها وخادمتها المخلصة بسمة مجدي خادمه بمدرسة الشمامسة التي انتقلت إلى الأمجاد السماوية، بعد حياة طيبة مملوءة بالمحبة والخدمة والعطاء وكانت مثالًا حيًا للنقاء والوداعة، وقلبًا مملوءً بالحب لكل من حولها.

ونعى اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بسمة مجدي ابنة الإسماعيلية التي توفت اليوم الأحد، نتيجة حادث أليم بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وتوجه “حسب الله” بخالص العزاء لأسرة الفتاة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
 

فتاة الإسماعيلية حادث دهس فتاة الإسماعيلية حبس السائق

