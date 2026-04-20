رباب صلاح تدعم شقيقها بعد تألقه أمام إيفرتون: “يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات”

دعمت رباب صلاح شقيقة الفرعون المصري محمد صلاح بعد تألقه أمس أمام ايفرتون.

ونشرت رباب صورة ل محمد صلاح عبر انستجرام وعلقت قايلة :" ياكاتب التاريخ لا تغلق الصفحات ".

حظي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بإشادة واسعة من الصحف الأوروبية عقب تألقه في مواجهة إيفرتون بعدما سجل هدفا قاد به فريقه للفوز بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يواصل كتابة التاريخ

واصل محمد صلاح ترسيخ مكانته كأحد أساطير ليفربول بعدما عادل رقم ستيفن جيرارد كأفضل هداف في ديربي الميرسيسايد خلال عصر البريميرليج اللافت أن النجم المصري وصل إلى هدفه التاسع في 15 مباراة فقط أمام إيفرتون بينما احتاج جيرارد إلى عدد أكبر من المباريات لتحقيق نفس الرقم.

وسجل صلاح هدف التقدم في الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على ملعب "هيل ديكنسون" ليساهم في فوز ليفربول مؤكدا حضوره القوي في المواجهات الكبرى خاصة مع اقتراب نهاية رحلته مع الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة امتدت 9 سنوات حافلة بالإنجازات.