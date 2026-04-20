أحمد موسى لـ محمد صلاح: كاتب التاريخ وواحد من أعظم لاعبي العالم

تغزل احمد موسي مقدم برنامج علي مسؤوليتي بأداء محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" التاريخ يكتب

‏الملك المصري

‏العالمي محمد صلاح

‏الهداف التاريخي لديربي ميرسيسايد

‏بهدف روعه فى مرمي إيفرتون

‏صلاح يتساوي مع الأسطورة جيرارد ٩ أهداف في الديربي المثير .

‏هذا هو ابن مصر محمد صلاح كاتب التاريخ وأحد أعظم لاعبي العالم.

‏فخورين بنجمنا وقائد منتخب مصر .

‏الله عليك يا صلاح ممتع رائع أسطورة حقيقية .

وعادل صلاح رقم قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مرمى إيفرتون في العصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل محمد صلاح إلى 9 أهداف في مباراة "ديربي ميرسيسايد" طوال مسيرته مع ليفربول.

يذكر أن صلاح قد أعلن عن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعدما بلغت مسيرته مع "الريدز" 9 أعوام.