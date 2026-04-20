أحمد موسى لـ محمد صلاح: كاتب التاريخ وواحد من أعظم لاعبي العالم

تغزل احمد موسي مقدم برنامج علي مسؤوليتي بأداء محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون.
وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" التاريخ يكتب
الملك المصري
العالمي محمد صلاح
الهداف التاريخي لديربي ميرسيسايد
بهدف روعه فى مرمي إيفرتون
صلاح يتساوي مع الأسطورة جيرارد ٩ أهداف في الديربي المثير .
هذا هو ابن مصر محمد صلاح كاتب التاريخ وأحد أعظم لاعبي العالم.
فخورين بنجمنا وقائد منتخب مصر .
الله عليك يا صلاح ممتع رائع أسطورة حقيقية .
وعادل صلاح رقم قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مرمى إيفرتون في العصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز.
ووصل محمد صلاح إلى 9 أهداف في مباراة "ديربي ميرسيسايد" طوال مسيرته مع ليفربول.
يذكر أن صلاح قد أعلن عن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعدما بلغت مسيرته مع "الريدز" 9 أعوام.