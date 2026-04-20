خبير: مشروعات حياة كريمة بالقرى تتطلب 12 عامًا للحديث عنها

أكد الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والمستدامة، أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد مبادرة القرن، لأنها تعمل على 4500 قرية، و30 ألف عزبة، وتستهدف نحو 60 مليون مواطن.

وأضاف خبير التنمية المحلية والمستدامة، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية سارة مجدي، أنه في حالة تخصيص يوم للحديث عن كل قرية، فإننا نحتاج إلى 12 عامًا للحديث عما حدث في قرى مصر، وفي حالة الحديث عن العزب سنحتاج إلى 82 عامًا.

ولفت إلى أن المبادرة انطلقت عام 2019 بهدف تطوير البنية التحتية التي لم تكن متوفرة قبلها، مشيرًا إلى أن الجميع كان يلاحظ معاناة المواطنين قبل انطلاق المبادرة.

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" أضافت عناصر الحياة الأساسية للقرى التي شملتها، وأسهمت في توفير فرص عمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن ظاهرة الهجرة من القرى إلى المدن بدأت تتراجع بفضل مشروعات المبادرة.