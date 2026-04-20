مدكور: توجيهات الرئيس السيسي تسرع إنجاز "حياة كريمة" وتؤكد أولوية تحسين حياة المواطنين

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل واحدة من أنجح التجارب التنموية في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، لما حققته من نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين داخل القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار "مدكور" إلى أن ما تشهده المبادرة من تطورات متسارعة يعكس حجم الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، خاصة في ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسي الأخيرة، خلال اجتماعه مع عدد من كبار المسؤولين، والتي شدد خلالها على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" خلال العام الجاري، مع إعطاء أولوية قصوى في المرحلة الثانية لإنشاء محطات الصرف الصحي، بما يضمن تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا لاحتياجات المواطنين في القرى، وحرص الدولة على تحقيق تنمية متكاملة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تمتد إلى تحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمات الصرف الصحي التي تمثل عنصرًا حيويًا في حياة المواطنين.

وأضاف أن "حياة كريمة" نجحت في إحداث تغيير جذري في واقع الريف المصري، من خلال تبني رؤية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ضخمة ساهمت في تحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين.

وأكد "مدكور" أن المبادرة تمثل نموذجًا فريدًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، حيث استطاعت توحيد الجهود الرسمية والتطوعية في إطار واحد، ما ساهم في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وثمّن الدور الكبير الذي يقوم به المتطوعون ضمن منظومة "حياة كريمة"، مؤكدًا أنهم يمثلون أحد أهم عوامل نجاح المبادرة، ويجسدون روح التكافل المجتمعي التي يتميز بها الشعب المصري.

وشدد النائب أسامة مدكور على أن استمرار دعم مثل هذه المبادرات الوطنية يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويدفع نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة، مشددًا على أن "حياة كريمة" ستظل علامة فارقة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.