بريطانيا: لدينا مصالح مشتركة في فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة

أعلنت وزيرة خارجية بريطانيا، أن لديهم مصالح مشتركة في فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة”، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



وصرح أمين الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بأن التوترات في الشرق الأوسط وما تسببه من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية تشكل مصدر قلق متزايد للاقتصاد الأسترالي.





وأوضح تشالمرز، أن أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو، نتيجة تداعيات الصراع الدائر في المنطقة.

وأضاف أن مسار الاقتصاد الأسترالي سيعتمد بشكل كبير على عدة عوامل، من بينها مدة الصراع، واستمرار فتح مضيق هرمز، وسرعة تعافي الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن هذه العوامل ستحدد مستقبل التضخم ومعدلات النمو في البلاد.



