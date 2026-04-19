قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل وبحوزته 12ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر قام بتجميعها وحجبها عن التداول لبيعها بأسعار أزيد من المقررة.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بالإتجار فى السجائر المهربة ومجهولة المصدر من خلال تجميعها وحجبها عن التداول لإعادة بيعها بأسعار أزيد من المقررة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه وضُبط بحوزته (12ألف عبوة سجائر "مهربة ومجهولة المصدر")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





