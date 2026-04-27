رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية بالقليوبية

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال جولته أعمال اختبارات النقل بالمرحلة الإعدادية الأزهرية بمحافظة القليوبية، للوقوف على انتظام اللجان والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان وذلك في إطار الحرص على انتظام سير العملية الامتحانية بالمعاهد الأزهرية.

رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية بالقليوبية

ووجه رئيس القطاع المعاهد بضرورة تكثيف العمل الميداني خلال فترة الامتحانات، لرؤساء المناطق الأزهرية، على أن تكون المتابعة بشكل مستمر داخل نطاق محافظاتهم، لضمان انتظام الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

وخلال جولته، أكد رئيس القطاع على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدي لأي محاولات للإخلال بها، مشددًا على أهمية استمرار المتابعة الدقيقة طوال فترة الامتحانات.

وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحاناتهم اليوم في مادتي (التفسير والحديث) والعلوم، وسط متابعة مكثفة لضمان حسن سير اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وكذلك تابع مديرو العموم بالقطاع أعمال متابعة الامتحانات بالمناطق الأزهرية.