رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يشارك في أبطال الحياة لتكريم ذوي الهمم

شارك الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في احتفالية أبطال الحياة التي نظمتها جامعة الأزهر بالتعاون مع منطقة التجنيد بالقوات المسلحة، لتكريم وتسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لأبنائنا من ذوي الهمم.

لم تكن مجرد احتفالية عابرة، بل رسالة واضحة بأن أبناءنا من ذوي الهمم هم أصحاب إرادة حقيقية، ونماذج مُلهمة في الصبر والتحدي وصناعة الأمل.

الأزهر الشريف سيظل دائمًا داعمًا لأبنائه، مؤمنًا بأن قيمة الإنسان فيما يملكه من عزيمة وإرادة وقدرة على مواجهة الحياة، لا فيما يواجهه من تحديات.

تحية تقدير لكل بطل من أبطال الحياة، وتحية اعتزاز لكل أسرة صنعت من الألم قوة، ومن التحديات نجاحًا يُحتذى به.