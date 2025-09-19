أجري على الدكتور فورا.. أعراض تؤكد إصابتك بالزايدة

الزايدة من الأمراض التي يصاب بها الكثير دون معرفة السبب، كما ان أعراض التهاب الزائدة الدودية عادةً تظهر بشكل تدريجي وتزداد مع الوقت، وهناك علامات شائعة إذا اجتمعت تكون مؤشرًا قويًا على الإصابة، أهمها:

ألم في البطن: يبدأ غالبًا حول السرة ثم ينتقل إلى أسفل البطن من الجهة اليمنى ويزداد مع الحركة أو الكحة.

فقدان الشهية: عرض مبكر ومهم جدًا.

الغثيان أو القيء: يظهر بعد بدء ألم البطن.

انتفاخ أو شعور بالامتلاء: مع صعوبة في إخراج الغازات.

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة: غالبًا بين 37.5 – 38.5.

تغير في حركة الأمعاء: إمساك أو إسهال بسيط أحيانًا.

ألم عند الضغط على الجهة اليمنى السفلية من البطن ثم يزداد الألم عند رفع اليد فجأة (علامة طبية معروفة).



إذا اجتمع ألم حاد أسفل البطن الأيمن + غثيان/قيء + حرارة فهذه من أقوى العلامات ويجب التوجه فورًا إلى الطوارئ، لأن انفجار الزائدة قد يسبب مضاعفات خطيرة.