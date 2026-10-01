قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: وقف التحركات الأمريكية السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة
احتجاجات المدارس تهز فرنسا.. رئيس الوزراء يستدعي الحكومة لاجتماع طارئ
خالد الجندي يحذر من هدم الرموز: حملات تشويه ممنهجة تهدد وعي المجتمع
نيبال.. انتشال جثامين 8 أشخاص جرفهم انهيار جليدي في الهيمالايا
طائرات مسيرة روسية تهاجم جسر بيفديني في كييف
أخبار السيارات | لاندروفر رينج روفر سبورت 2027 ..مواصفات سمارت 5 الكهربائية الجديدة
رافائيل لياو يرتدي القميص رقم 7 مع البرتغال بعد مغادرة كريستيانو رونالدو للمعسكر
مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك
استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية
أخبار التكنولوجيا | أبل تعالج ثغرة أمنية ..حدث جهازك الآن .. ما سبب وضع الطيران أثناء السفر؟.. أصوات غير معتادة بـ آيفون 18 برو
مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك
سنة صلاة العصر كم ركعة؟ دار الإفتاء تكشف حقيقة مواظبة النبي عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من كشكول الطفل إلى مصروفه.. طارق إلياس يكشف سر تعليم الإدخار

الادخار
الادخار
رحمة سمير

لا يقتصر تعليم الأطفال ثقافة الإدخار على وضع الأموال في الحصالة أو الاحتفاظ بجزء من المصروف، بل يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية داخل المنزل، ومن طريقة تعامل الأسرة مع المال والأشياء التي تمتلكها. وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، أن الأب والأم يمثلان القدوة الأولى لأبنائهما في ترشيد الاستهلاك، وتعويدهم على تقدير قيمة ما لديهم قبل التفكير في شراء بدائل جديدة.

الادخار يبدأ من العادات اليومية داخل المنزل

وقال طارق إلياس إن الأسرة يمكنها تدريب الأطفال على الادخار من خلال عادات بسيطة، أبرزها تعويدهم على استخدام الأشياء الموجودة لديهم حتى تنتهي صلاحيتها، بدلًا من شراء بديل جديد لمجرد الرغبة في التجديد.

وضرب مثالًا بالطفل الذي يمتلك كشكولًا أو أداة يستخدمها، ولم يستهلك منها سوى نصفها، بينما لا يزال النصف الآخر صالحًا للاستخدام، موضحًا أنه لا توجد حاجة لشراء واحدة جديدة ما دام الشيء الحالي يؤدي الغرض المطلوب.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تساعد الطفل على إدراك قيمة ما يمتلكه، وتعلمه عدم الإسراف أو التخلص من الأشياء لمجرد الرغبة في الحصول على غيرها.

أيهما أولى في عام 2023.. الادخار للتقاعد أم للطوارئ؟

ترشيد الاستهلاك قبل وضع الأموال في الحصالة

وأوضح خبير التنمية البشرية أن مفهوم الادخار لا يرتبط فقط بتجميع الأموال، وإنما يبدأ من طريقة تعامل الطفل مع احتياجاته اليومية ومصروفه الشخصي.

وأضاف أن الطفل الذي يتعلم عدم شراء الأشياء التي لا يحتاج إليها، والحفاظ على أدواته ومستلزماته، يصبح أكثر قدرة على التحكم في مصروفه والاحتفاظ بجزء منه بدلًا من إنفاقه بالكامل.

الأب والأم القدوة الأولى في تعليم الادخار

وشدد إلياس على أن دور الأب والأم أساسي في غرس ثقافة الادخار لدى الأبناء، من خلال الممارسات اليومية، وليس الاكتفاء بتقديم النصائح المباشرة.

الادخار أم الاستثمار؟.. الفرق الذي قد يصنع ثروتك أو يحمي مدخراتك

وأوضح أن الطفل يتعلم من تصرفات والديه، ولذلك فإن التزام الأسرة بترشيد الاستهلاك والحفاظ على الممتلكات يمكن أن يساعده تدريجيًا على فهم معنى الادخار وإدارة أمواله بصورة أفضل.

عادات بسيطة تصنع وعيًا ماليًا لدى الطفل

وأكد خبير التنمية البشرية أن تعويد الطفل على استخدام ما لديه، والتفكير في احتياجاته قبل الشراء، والحفاظ على متعلقاته الشخصية، من شأنه أن ينمي وعيه بقيمة المال، ويساعده مستقبلًا على التخطيط لمصروفاته والاحتفاظ بجزء منها.

خطوات بسيطة تساعدك على ادخار المال

وفي النهاية، فإن تعليم الادخار يبدأ من سلوكيات بسيطة يكتسبها الطفل داخل المنزل، لتتحول مع الوقت إلى عادات تساعده على ترشيد الإنفاق، وتحمل المسؤولية، والتعامل بوعي مع المال والموارد.

كشكول مصروفه تعليم الادخار الادخار الحصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

عداد الكهرباء

حتى لا تدخل شريحة أعلى.. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء

ترشيحاتنا

تركيب بلاط الإنترلوك

الجيزة.. تركيب الإنترلوك بشوارع صفط اللبن والطالبية

محافظ الشرقية

اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 13 عزبة بالحسينية

ندوة تثقيفية

الإدارة العامة لإعلام الشرقية تنفذ 3 ندوات توعوية للنهوض بالوعي التعليمي والوطني والمجتمعي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد