من كشكول الطفل إلى مصروفه.. طارق إلياس يكشف سر تعليم الإدخار

لا يقتصر تعليم الأطفال ثقافة الإدخار على وضع الأموال في الحصالة أو الاحتفاظ بجزء من المصروف، بل يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية داخل المنزل، ومن طريقة تعامل الأسرة مع المال والأشياء التي تمتلكها. وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، أن الأب والأم يمثلان القدوة الأولى لأبنائهما في ترشيد الاستهلاك، وتعويدهم على تقدير قيمة ما لديهم قبل التفكير في شراء بدائل جديدة.

الادخار يبدأ من العادات اليومية داخل المنزل

وقال طارق إلياس إن الأسرة يمكنها تدريب الأطفال على الادخار من خلال عادات بسيطة، أبرزها تعويدهم على استخدام الأشياء الموجودة لديهم حتى تنتهي صلاحيتها، بدلًا من شراء بديل جديد لمجرد الرغبة في التجديد.

وضرب مثالًا بالطفل الذي يمتلك كشكولًا أو أداة يستخدمها، ولم يستهلك منها سوى نصفها، بينما لا يزال النصف الآخر صالحًا للاستخدام، موضحًا أنه لا توجد حاجة لشراء واحدة جديدة ما دام الشيء الحالي يؤدي الغرض المطلوب.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تساعد الطفل على إدراك قيمة ما يمتلكه، وتعلمه عدم الإسراف أو التخلص من الأشياء لمجرد الرغبة في الحصول على غيرها.

ترشيد الاستهلاك قبل وضع الأموال في الحصالة

وأوضح خبير التنمية البشرية أن مفهوم الادخار لا يرتبط فقط بتجميع الأموال، وإنما يبدأ من طريقة تعامل الطفل مع احتياجاته اليومية ومصروفه الشخصي.

وأضاف أن الطفل الذي يتعلم عدم شراء الأشياء التي لا يحتاج إليها، والحفاظ على أدواته ومستلزماته، يصبح أكثر قدرة على التحكم في مصروفه والاحتفاظ بجزء منه بدلًا من إنفاقه بالكامل.

الأب والأم القدوة الأولى في تعليم الادخار

وشدد إلياس على أن دور الأب والأم أساسي في غرس ثقافة الادخار لدى الأبناء، من خلال الممارسات اليومية، وليس الاكتفاء بتقديم النصائح المباشرة.

وأوضح أن الطفل يتعلم من تصرفات والديه، ولذلك فإن التزام الأسرة بترشيد الاستهلاك والحفاظ على الممتلكات يمكن أن يساعده تدريجيًا على فهم معنى الادخار وإدارة أمواله بصورة أفضل.

عادات بسيطة تصنع وعيًا ماليًا لدى الطفل

وأكد خبير التنمية البشرية أن تعويد الطفل على استخدام ما لديه، والتفكير في احتياجاته قبل الشراء، والحفاظ على متعلقاته الشخصية، من شأنه أن ينمي وعيه بقيمة المال، ويساعده مستقبلًا على التخطيط لمصروفاته والاحتفاظ بجزء منها.

وفي النهاية، فإن تعليم الادخار يبدأ من سلوكيات بسيطة يكتسبها الطفل داخل المنزل، لتتحول مع الوقت إلى عادات تساعده على ترشيد الإنفاق، وتحمل المسؤولية، والتعامل بوعي مع المال والموارد.