تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر والتقدير إلى مجلس النواب على ما بذله من جهود خلال العام الماضي من جهود تشريعية، موضحا أن ذلك يأتي في الوقت الذي شهد تحولات إقليمية ودولية متسارعة، مؤكدًا أن المجلس اضطلع بمهامه في إقرار التشريعات التي عززت قدرة الدولة على الإصلاح والتنمية وتنفيذ البرامج الحكومية بما يحقق تطلعات الشعب.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

مدبولي يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى أكتوبر

وقدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مشيدًا بما جسدته القوات المسلحة من بسالة، باعتبارها درع الوطن وحارسة أمنه ووحدة أراضيه.

رئيس الوزراء: الدولة ماضية في ترسيخ دولة المؤسسات وصون الحقوق والحريات

وأكد مدبولي أن الدولة ماضية في ترسيخ دولة المؤسسات، وصون الحقوق والحريات، بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ المبادئ التي تكفل حماية الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة.

مدبولي: تأسيس جامعة كيان يجسد رؤية الدولة لتطوير التعليم

وقال رئيس مجلس الوزراء إن تأسيس جامعة كيان يأتي تجسيدًا لرؤية الدولة في تطوير منظومة التعليم، بما يواكب التطورات المتسارعة ويلبي احتياجات سوق العمل.