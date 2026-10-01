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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جامعة الدول العربية تدين اقتحام أكثر من 1300 مستعمر للمسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى
الديب أبوعلي

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدانتها بأشد العبارات اقتحام أكثر من 1300 مستعمر إسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك في خامس أيام عيد “العرش" اليهودي، في سياق التصعيد المتواصل الذي تشهده مدينة القدس المحتلة، وما يصاحب هذه الاقتحامات من أداء طقوس وصلوات دينية علنية داخل باحات المسجد، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والتضييق على المصلين الفلسطينيين وعرقلة وصولهم إليه.

وتؤكد الأمانة العامة أن اتساع نطاق الاقتحامات وتكرارها، وما يرافقها من ممارسات تستهدف فرض طقوس دينية داخل المسجد، يمثلان اعتداءً سافراً على حرمته ومحاولة ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وفرض وقائع تمهد لتقسيمه زمانياً ومكانياً. وتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

اقتحام المسجد الأقصى المبارك 

وترفض التصريحات الاستفزازية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن القدس المحتلة، وتؤكد أن الادعاءات الإسرائيلية بالسيادة على المدينة ومقدساتها لا تغير وضعها القانوني بوصفها أرضاً محتلة، ولا تنتقص من الحقوق الفلسطينية الثابتة فيها. وتشدد على أن اقتران هذه التصريحات بتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى يكشف توجهاً لفرض السيطرة الإسرائيلية على المقدسات وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرة من خطورة هذا الخطاب التحريضي وما يشجعه من اعتداءات وانتهاكات.

وتطالب الأمانة العامة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف هذه الاعتداءات، وضمان حرية العبادة ووصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وحماية المقدسات، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يتجاوز الاكتفاء ببيانات الإدانة إلى تحرك مؤثر يمنع استمرارها.

وتجدد الأمانة العامة تأكيد موقف جامعة الدول العربية الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، ورفض جميع محاولات تغيير طابع المدينة العربي الفلسطيني، والتشديد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين.

جامعة الدول العربية الأقصى المسجد الأقصى المبارك فلسطين الاحتلال إسرائيل المستوطنين مدينة القدس المحتلة وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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