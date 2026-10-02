وزير الاستثمار: نعمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال رقمنة الإجراءات وتبسيطها

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة حصة العبدالله، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من ممثلي المجلس، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري العربي، ودعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، واستعراض جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الاستثمار.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع سيدات الأعمال الراغبات في الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم لقاءات دورية لعرض الفرص الاستثمارية والتعرف على التحديات التي تواجه المستثمرات.

واستعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، خاصة من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات وربط الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات الاستثمارية، بما يسهم في تسريع الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب تطوير منصة لربط الجهات الحكومية المعنية بإجراءات زيادة رؤوس الأموال وتطوير الخدمات والتراخيص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.

تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة

من جانبها، أكدت حصة العبدالله، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، تطلع المجلس إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة والتوسع في السوق المصرية، مشيرة إلى أهمية دعم المشروعات العربية وتحويلها إلى علامات تجارية قادرة على التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الخبرات العربية المتنوعة في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية، أهمية تبادل الخبرات مع الدول العربية الأعضاء في مجلس سيدات الأعمال العرب، والاستفادة من التجارب الناجحة في دعم المشروعات وتطويرها، مشيرة إلى إمكانية تبني مشروعات عربية متميزة والعمل على تطويرها ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق من خلال نقاط اتصال محددة بالوزارة، لعرض الفرص الاستثمارية ومتابعة طلبات وشكاوى سيدات الأعمال.