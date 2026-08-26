مصر تتألق في البطولة العربية للمواي تاي.. رئيس الاتحاد يوضح

قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن لاعبي المنتخب الوطني تمكنوا من المنافسة بقوة في الأدوار التمهيدية للبطولة العربية للشباب والناشئين، المقامة في مدينة بنغازي الليبية خلال الفترة من 19 إلى 26 أغسطس، ونجح سبعة لاعبين في الوصول إلى النهائيات.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ويارا مجدي، أن الاتحاد يتطلع إلى حصد سبع ميداليات ذهبية في منافسات البطولة، مؤكدًا ثقته في قدرات اللاعبين المشاركين.

وأوضح أن قائمة المتأهلين إلى النهائيات تضم حبيبة السيد، ومريم مصطفى، وعبد الرحمن أسامة، وحسن عزاز، وصبري علي صبري، ومازن السيد، ومروان محمد، مشيرًا إلى أن 95% من قوام المنتخب الوطني من أبناء المحافظات والأقاليم.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري للمواي تاي حرص، من خلال البحث عن المواهب واكتشاف الأبطال، على الوصول إلى مختلف ربوع مصر، من القرى والمحافظات، مؤكدًا أن المنتخب ينافس بقوة مع منتخبات عريقة في رياضة المواي تاي، رغم حداثة عهد الاتحاد المصري، الذي ينافس الدول الرائدة في اللعبة على مستوى الوطن العربي.

ولفت إلى أن المنتخب الوطني يضم لاعبًا واحدًا من محافظة القاهرة، فيما ينتمي باقي اللاعبين إلى محافظات الجيزة والقليوبية ودمياط، موضحًا أن أعمار المشاركين تتراوح بين 10 و17 عامًا.

وأشار إلى مشاركة لاعبين من عدد من الأندية ومراكز الشباب، بينها نادي 23 يوليو في المحلة الكبرى، ونادي أهلي فريسكو، ونادي كوم حمادة الرياضي بالبحيرة، ونادي النيل الرياضي في الجيزة، ونادي السكة الحديد في القاهرة، ومركز شباب المنيل، مؤكدًا انتشار المواهب في مختلف محافظات مصر.