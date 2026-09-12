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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات: لا حل عسكرياً للصراع في السودان والانتقال المدني طريق السلام

الامارات
الامارات
القسم الخارجي

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحرب الدائرة في السودان لا يمكن حسمها عبر الخيار العسكري، مشددة على أن إنهاء الصراع يتطلب مسارًا سياسيًا يقود إلى سلام مستدام، وانتقال مدني مستقل بعيدًا عن نفوذ الأطراف المسلحة والمتنازعة.

وجددت الإمارات موقفها الداعي إلى تغليب الحلول السياسية، ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني، باعتبارها الطريق الأكثر قابلية لتحقيق الاستقرار وإنهاء حالة الصراع المستمرة في البلاد.

وتأتي هذه المواقف في وقت تتواصل فيه الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي اندلعت في أبريل 2023، وأسفرت عن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح ملايين السودانيين عن مناطقهم.

وترى أبوظبي أن استمرار العمليات العسكرية لا يوفر أساسًا لتحقيق تسوية سياسية دائمة، داعية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة أمام عملية سياسية لا تخضع لهيمنة أي من الأطراف المتحاربة.

وأكدت الإمارات، في مواقف سابقة أمام الأمم المتحدة، أن مستقبل السودان يجب أن يقرره السودانيون أنفسهم، وأن الحكومة المقبلة ينبغي أن تكون مدنية ومستقلة وغير خاضعة لأي طرف من أطراف النزاع.

كما شددت على أهمية الوصول إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق مسار انتقالي يستند إلى تطلعات الشعب السوداني، مع رفض أن يكون مستقبل البلاد رهينة للقوة العسكرية أو الجماعات المسلحة.

ويتزامن الموقف الإماراتي مع تحركات دولية متزايدة للضغط من أجل إنهاء الحرب، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية. وصوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور لمدة شهر، بينما تتواصل المناقشات بشأن مقترح أمريكي لتوسيع الحظر ليشمل كامل السودان.

وتؤكد الإمارات أن تحقيق سلام دائم في السودان يرتبط بإنهاء القتال، وإطلاق عملية سياسية مستقلة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مدنية، بما يفتح الطريق أمام استقرار طويل الأمد.

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