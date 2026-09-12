حريق ضخم شمال إسرائيل.. النيران تقترب من منازل قرب مجمع تجاري في يركا

اندلع مساء السبت، حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من مجمع «بيغ فاشن أوتلت» في بلدة يركا بالجليل الغربي، وسط تصاعد سحابة كثيفة من الدخان الأسود في سماء المنطقة.

وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بأن فرقها الأولى هرعت إلى المكان، وتبين أن النيران تنتشر باتجاه مبانٍ سكنية قريبة، مدفوعة بالرياح.

وأوضحت الهيئة، أن عددًا كبيرًا من طواقم محطة زفولون يعمل على تطويق بؤرة الحريق، ومنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل.

كما تنفذ فرق الإطفاء عمليات إخماد وحماية مباشرة للمباني المحيطة، في محاولة للسيطرة الكاملة على النيران.

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق قيد التحقيق، فيما أكدت هيئة الإطفاء أنها ستصدر تحديثات إضافية وفق تطورات الوضع الميداني.