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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتعلم الدرس.. شبانة عن بيزيرا: اللاعب كان مجهولًا والزمالك هو من صنع اسمه

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي محمد شبانة، خلال برنامجه «نمبر وان»، عن موقف نادي الزمالك من البرازيلي خوان بيزيرا، في ظل حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن مستقبل اللاعب وإمكانية رحيله عن القلعة البيضاء.

خوان بيزيرا

وأكد شبانة أن الزمالك حسم موقفه من بيزيرا، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح خارج حسابات الفريق الأبيض، منتقدًا في الوقت نفسه الطريقة التي تعامل بها اللاعب مع النادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمد شبانة: «الزمالك خلاص باع بيزيرا، وقصته انتهت مع الفريق الأبيض، بغض النظر عن اللي حصل. اللاعب بعيد عن الفريق من فترة الإعداد، واللي حصل ده فيلم معمول عن طريق الوكلاء، ونفس سيناريو رحيل وسام أبو علي عن الأهلي وبنفس الطريقة».

وأضاف: «الأهلي اتأثر برحيل وسام أبو علي، وخسر العديد من البطولات، وما عوضش رحيله، سواء بضم بنجديدة أو بأي قرار آخر».

وتابع شبانة: «تشعر إن نفس الوكلاء هم اللي ورا وسام أبو علي وبيزيرا، لأن نفس الأسلوب والطريقة اتكررت».

وواصل الإعلامي انتقاده لطريقة تعامل بيزيرا مع الأزمة، قائلًا: «بيان اعتذار بيزيرا يصلح يكون مسلسل في رمضان، ويخرجه المبدع محمد سامي».

وأشار شبانة إلى أن جماهير الزمالك لا يجب أن تشعر بالحزن بسبب رحيل اللاعب، مطالبًا في الوقت نفسه بالتعلم من التجربة وعدم تكرارها مستقبلًا.

وقال: «عايز أقول لجمهور الزمالك: لا تحزن، بس لازم نتعلم الدرس. اللاعب كان مجهول وجاي في صفقة كلها سمسرة، واللي عمل له قيمة هو الزمالك».

واختتم محمد شبانة تصريحاته بشأن مستقبل بيزيرا قائلًا: «بعد سنة، ابقوا شوفوا بيزيرا هيكون فين، ومكانه فين في الخليج، وبيعمل إيه».

خوان بيزيرا بيزيرا خوان

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