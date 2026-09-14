شيطانة.. نبيلة عبيد تكشف سبب توقف جذوة وتفاصيل دورهاl خاص

كشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، حقيقة توقف مسلسلها السعودي الجديد جذوة.

وقالت النجمة نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لصدى البلد: صورنا يومًا من العمل، إلا أن انشغال المنتج ببعض الأمور الإنتاجية جعلنا نتوقف، ولكن سنعود خلال الفترة القادمة لاستكمال التصوير.

وتابعت نبيلة عبيد حديثها قائلة: رغم الأدوار العديدة التي قدمتُها، إلا أن دوري في العمل جديد عليّ تمامًا، فهي ست يمكن وصفها بالشيطانة، وأنا لم أقدم هذه الشخصية من قبل.

لا يا ابنتي لا تحيرني معك:



الجدير بالذكر أن نبيلة عبيد تعود للعمل الإذاعي من خلال مسلسل جديد يحمل اسم يا ابنتي لا تحيرني معك، وهو عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.