منح دراسية مجانية للطلاب المتفوقين بالتل الكبير والقصاصين

شهد مركّزا التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، تسليم منح دراسية مجانية للطلاب المتفوقين، في إطار دعم المتفوقين وتشجيع الطلاب على مواصلة النجاح والتفوق.

وشملت المنح عددًا من أوائل الشهادات الأزهرية بمركزي التل الكبير والقصاصين، إلى جانب عدد من الطلاب المتفوقين بالتعليم العام بمركز القصاصين، بهدف دعمهم وإتاحة الفرصة أمامهم لتنمية مهاراتهم اللغوية والاستفادة من البرامج التعليمية الحديثة.

وشهدت الفعالية الأولى، الخاصة بطلاب التعليم الأزهري، تقديم المنح المجانية لأوائل الشهادات الأزهرية بمركزي التل الكبير والقصاصين، بحضور السيد بكري، مدير إدارة التل الكبير التعليمية الأزهرية، والشيخ بهاء إبراهيم، شيخ معهد بنين محمد جبر الإعدادي الثانوي، وكامل سلطان، مسئول الخدمة الاجتماعية بإدارة التل الكبير التعليمية الأزهرية.

وشهدت الفعالية الثانية تكريم عدد من الطلاب المتفوقين بالتعليم العام على مستوى مركز القصاصين وتسليمهم المنح الدراسية، بحضور ماجدة عبد المعتمد، مدير الإدارة التعليمية بالقصاصين، ومحمد فضل الله، مدير التعليم الابتدائي، و إبراهيم عبد العاطي، رئيس مجلس الأمناء بمدرسة القصاصين التجريبية، ومحمود صبحي، مدير مدرسة القصاصين التجريبية.

وأكدت المبادرة أهمية الاستثمار في الطلاب المتفوقين، ودعمهم بالمهارات التي تؤهلهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية والعملية، خاصة في مجال اللغات، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لمواكبة متطلبات التعليم وسوق العمل.

تأتي هذه المنح تقديرًا لتميز الطلاب واجتهادهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق، مع التمنيات لهم بدوام النجاح والتميز.