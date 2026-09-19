طفلة متميزة تستعرض لوحتها عن الخير والشر في «صباح الخير يا مصر»

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» فقرة مميزة ضمن برنامج «ماما سماح»، ظهرت خلالها طفلة موهوبة في الرسم واللوحات، واستعرضت إحدى أعمالها الفنية التي تحمل فكرة رمزية عن الخير والشر.

وخلال الفقرة، قدمت الطفلة لوحتها أمام المشاهدين، وشرحت تفاصيلها والفكرة التي تعبر عنها، موضحة من خلال الرسم الفرق بين الخير والشر وما يمثله كل جانب في حياتنا.

وظهرت الطفلة بقدرة لافتة على شرح لوحتها والتعبير عن فكرتها بطريقة بسيطة وواضحة، لتكشف عن موهبة مميزة في الرسم إلى جانب قدرتها على تقديم وتحليل العمل الفني الذي نفذته.

وتناولت اللوحة مفهوم الخير والشر من خلال مجموعة من التفاصيل والعناصر التي اختارتها الطفلة بعناية، لتقدم رؤيتها الخاصة للفكرة بأسلوب فني يعكس قدرتها على التعبير عن المعاني والأفكار من خلال الرسم.

وجاءت مشاركة الطفلة ضمن فقرات «ماما سماح» في برنامج «صباح الخير يا مصر»، في إطار تسليط الضوء على المواهب المميزة وتشجيع الأطفال على التعبير عن مواهبهم وقدراتهم الفنية.