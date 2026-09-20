إزالة 718 حالة تعدٍ على مساحة 347 فداناً بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنتهاء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ ٣٠ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة (٧١٨) حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالمتغيرات المكانية بمساحة(٣٤٧) فدانًا و(٦) قيراطًا و(١٧) و (٢٦ ألف و ٨٢٠) متراً ، والتي بدأت أعمالها يوم ٢٩ اغسطس الماضي حتى ١٨ سبتمبر من الشهر الجاري ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء.

أوضح محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمرحله الأولى من الموجه ٣٠ أسفرت عن إزالة (٦٢٧) حالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الخاصة بالأهالي.

وأشار إلي أنه تم إزالة (٣٤٥) حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، بمساحة (٢٣ ألف و ٣٨٨) متراً و(٣٣٨) فدانًا و(١٤) قيراطًا و(١٢) سهمًا بنطاق المحافظة وازالة (٢٨٢) حالة تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة (٨) فدانًا و(٢) قيراطًا و(١٨) سهمًا.

كما أسفرت الحملات عن إزالة (٩١) حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة ١٣ قيراطاً و ١١ سهماً و (٣٤٣٢) متراً.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتعاون المستمر مع جهات الولاية، لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، والتصدي الفوري لأي محاولة للبناء في المهد، لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.