قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقدرش أغلط في الأهلي.. أسامة حسن يكشف تفاصيل خناقته مع ربيع ياسين
مصطفى خاطر: تربيت في أسرة متوسطة وأحب «الحريف» لـ محمد خان.. حوار
كذبة السرقة تكشف الحقيقة.. ضبط سيدة ادعت سرقة تروسيكل زوجها بالإسكندرية
خلال أداء السنة.. وفاة إمام مسجد عقب انتهاء صلاة العشاء في المنوفية
أخبار التوك شو | الرئيس السيسي: ندعم جهود إنهاء الأزمة الإيرانية ..خطوات التقديم على شقق الإيجار.. روشتة صناعية لتنمية الاقتصاد المصري
نتنياهو يأمر بتعزيز قوات الاحتلال في الضفة بعد هجوم نفيه تسوف.. واعتقال المنفذ
هذه أراض فرنسية.. ماكرون يوجه رسالة لترامب من «أرخبيل» بالأطلسي
7 مصابين.. النيابة تعاين موقع حريق مخزن نشارة خشب بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
القبض على عنصر جنائي يتاجر في المخدرات بالجيزة
واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العتاب ليس طلبا للمنة.. فاطمة الكاشف: طلب عودتي للفن لم يؤخذ بعين الاعتبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 718 حالة تعدٍ على مساحة 347 فداناً بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنتهاء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ ٣٠ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة (٧١٨) حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالمتغيرات المكانية بمساحة(٣٤٧) فدانًا و(٦) قيراطًا و(١٧) و (٢٦ ألف و ٨٢٠) متراً ، والتي بدأت أعمالها يوم ٢٩ اغسطس الماضي حتى ١٨ سبتمبر من الشهر الجاري ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء.

أوضح محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمرحله الأولى من الموجه ٣٠ أسفرت عن إزالة (٦٢٧) حالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الخاصة بالأهالي.

وأشار إلي أنه تم إزالة (٣٤٥) حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، بمساحة (٢٣ ألف و ٣٨٨) متراً و(٣٣٨) فدانًا و(١٤) قيراطًا و(١٢) سهمًا بنطاق المحافظة وازالة (٢٨٢) حالة تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة (٨) فدانًا و(٢) قيراطًا و(١٨) سهمًا.

كما أسفرت الحملات عن إزالة (٩١) حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة ١٣ قيراطاً و ١١ سهماً و (٣٤٣٢) متراً.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتعاون المستمر مع جهات الولاية، لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، والتصدي الفوري لأي محاولة للبناء في المهد، لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

الشرقية محافظ الشرقية بالبناء المخالف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

وحدات سكنية

حجز 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. الشروط والأوراق المطلوبة

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

ترشيحاتنا

مستشفيات

التدريب العملي يحسم أعداد طلاب الطب.. التعليم العالي تكشف تفاصيل تقييم مستشفيات الجامعات

السبائك

جون لوكا يكشف مفاجأة عن سوق السبائك.. والسيدات في قلب المشهد

صورة ارشيفية

محافظ أسوان: نحدد المناطق المستهدفة في "إيد واحدة" وفقًا للاحتياجات الفعلية للأسر

بالصور

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد