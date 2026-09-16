أسوان.. استعدادات لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة " أيد واحدة"

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإستعداد التام والكامل لتنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "أيد واحدة" ، والتى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، بما يستهدف توسيع نطاق مظلة الحماية الإجتماعية وتقديم أوجه الدعم والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية بمختلف أنحاء المحافظة .

ويأتى ذلك فى ظل التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى .

وأوضح محافظ أسوان أن فعاليات المبادرة تتضمن تنفيذ عدد من القوافل المتكاملة التى تقدم حزمة متنوعة من الخدمات ، تشمل الحماية الإجتماعية والدعم الغذائى ، من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات الطازجة والكوبونات ، فضلاً عن تقديم أوجه المساعدة للغارمين والغارمات والحالات الإنسانية ، بما يساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً .

المحافظة: مبادرات التحالف تتكامل مع إستراتيجية أسوان للعمل الأهلى

وأكد المهندس عمرو لاشين أن ما يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من مبادرات وبرامج مجتمعية يأتى متواكباً مع أهداف ومحاور إستراتيجية أسوان للعمل الأهلى ، والتى تستهدف توحيد وتكامل الجهود المجتمعية لخدمة أبناء المحافظة فى مختلف المجالات ، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين .

جهود متنوعة

إجتماع تنسيقى لوضع الترتيبات التنفيذية لفعاليات المبادرة

وفى هذا الإطار ، عقد السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ إجتماعاً تنسيقياً مع عمرو مجدى مدير البرامج والمبادرات القومية بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، ولؤى حسين الطحطاوى مسئول فروع التحالف بالمحافظات ، وأحمد العربى وإيمان سيد عضوى الأمانة الفنية للتحالف ، وذلك بحضور ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، والدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عبد المقصور وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وممثلى مديريتى التضامن الإجتماعى والثقافة ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .

وشهد الإجتماع إستعراض كافة الترتيبات والتنسيقات الخاصة بتنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "أيد واحدة" ، وآليات تحقيق الإستفادة القصوى من القوافل والخدمات المستهدفة ، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المشاركة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالمناطق والفئات المستهدفة .

قوافل متكاملة للخدمات الطبية والتنمية والتمكين الإقتصادى

وتتضمن القوافل المستهدفة مشاركة العديد من المؤسسات الوطنية ، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين ، تشمل الخدمات الطبية والعلاجية ، إلى جانب برامج التنمية والتمكين الإقتصادى ، وتنمية المهارات والتدريب على الحرف اليدوية وريادة الأعمال وبناء القدرات ، بما يساهم فى مساعدة الأسر المستهدفة على تحسين أوضاعها الإقتصادية وتعزيز قدرتها على تحقيق دخل مستدام .

كما تشمل الفعاليات دعم العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين ، وتنظيم عدد من الكرنفالات والإحتفالات والأنشطة المجتمعية ، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للتوعية فى العديد من المجالات الحياتية ، بما يحقق التكامل بين الجوانب الإجتماعية والصحية والتعليمية والإقتصادية للمبادرة .

حصر الحالات المستحقة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأوضح المشاركون أن توزيع المساعدات الغذائية سيتم من خلال فرق المتطوعين وبإستخدام آلية طرق الأبواب ، حيث تم بالفعل حصر الحالات المستحقة وتحديد أماكن إقامتها ، بالتنسيق بين مؤسسات التحالف الوطنى والمؤسسات القاعدية الشريكة التى تعمل معها ، بما يضمن توجيه المساعدات والخدمات إلى الفئات المستهدفة والأسر الأكثر إحتياجاً .



تؤكد محافظة أسوان إستعدادها الكامل للتعاون والتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة "أيد واحدة" ، بما يعزز جهود الحماية الإجتماعية والتمكين الإقتصادى وتوفير الخدمات الأساسية ، ويضمن وصول الدعم والمساندة إلى الفئات الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية ، فى إطار شراكة مجتمعية تستهدف تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر تكافلاً .