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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل تعزيز التعاون مع التعبئة والإحصاء لتوفير وتحليل البيانات

وزير العمل
وزير العمل
أ ش أ

أكد وزير العمل حسن رداد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود في مجال البيانات والمعلومات باعتبارها أحد أهم مقومات التخطيط السليم وصناعة السياسات القائمة على مؤشرات دقيقة ومحدثة، موضحًا أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستفادة من خبراته وإمكاناته في توفير وتحليل البيانات ذات الصلة بملفات العمل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم، مع المهندس أكرم الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لبحث سبل تعزيز وتفعيل التعاون المشترك وتطوير آليات تبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بمختلف ملفات العمل، بما يدعم صناعة القرار، ويسهم في تطوير السياسات والخطط المرتبطة بسوق العمل المصري.

وأوضح وزير العمل أن التعاون بين الجانبين يستهدف دعم منظومة العمل من خلال تبادل البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية في مختلف المجالات المشتركة بما يساعد على رصد المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، والتعرف على احتياجاته الحالية والمستقبلية، ووضع السياسات والبرامج التي تستجيب بصورة أكثر دقة لاحتياجات العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون وتبادل البيانات في عدد من ملفات العمل، وفي مقدمتها التشغيل والعمالة والبطالة، واحتياجات سوق العمل من المهارات والتخصصات، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وخصائص القوى العاملة، إلى جانب المؤشرات والبيانات المرتبطة بمختلف مجالات العمل بما يسهم في بناء قاعدة معلومات متكاملة يمكن الاستناد إليها في التخطيط واتخاذ القرار.

وبحث الجانبان سبل الاستفادة من البيانات والإحصاءات الرسمية في دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال رصد اتجاهات سوق العمل، وتحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للعمالة والمهارات، والمساهمة في تطوير سياسات وبرامج التدريب والتأهيل والتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة واحتياجات خطط التنمية والمشروعات القومية.

وأكد وزير العمل أن تطوير منظومة البيانات الخاصة بسوق العمل يمثل عنصرًا أساسيًا في جهود الدولة لبناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، فضلًا عن دعم جهود توفير فرص العمل اللائقة، ورفع كفاءة العمالة، وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للعمال...وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والجهاز خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل قنوات التعاون وتبادل المعلومات، بما يضمن الاستفادة من البيانات المتاحة لدى كل جهة، ويدعم إعداد المؤشرات والدراسات التي تساعد في فهم واقع سوق العمل واستشراف اتجاهاته المستقبلية.

من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع وزارة العمل في المجالات المشتركة، وتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تدعم جهود الوزارة في تطوير سياسات العمل والتشغيل، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في بناء منظومة معلومات دقيقة ومتكاملة تخدم خطط الدولة للتنمية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، وتفعيل آليات تبادل البيانات والمعلومات في مختلف المجالات ذات الصلة بما يعزز الاستفادة من الإحصاءات الرسمية في دعم ملفات العمل والتشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية والحماية والرعاية العمالية، ويسهم في تطوير سياسات أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل المصري.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة البيانات والمعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة، ويسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية، وتحقيق التوازن بين احتياجات العمال وأصحاب الأعمال، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وزير العمل حسن رداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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