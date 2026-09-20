مورينيو ينتقد حكم ديربي مدريد ويؤكد: كنا نستحق اللعب بـ11 لاعبًا أمام 9

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، أداء حكم مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، معتبرًا أن الحكم أغفل احتساب بطاقتين حمراء على لاعبي أتلتيكو مدريد، كان من شأنهما تغيير مجريات اللقاء.

وأحضر مورينيو - خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة - صورتين مطبوعتين للواقعتين اللتين يرى أنهما تستحقان الطرد، وعرضهما أمام وسائل الإعلام، قائلًا: "يمكننا توفير الوقت الذي نقضيه هنا في هذا المؤتمر الصحفي، لأن قصة المباراة موجودة هنا، في هذه الورقة".

وأضاف: "هاتان بطاقتان حمراوان لم يشهرهما الحكم، وكان يجب أن نلعب بـ11 لاعبًا أمام 9".

وأبدى المدير الفني لريال مدريد استياءه من اختيار الحكم لإدارة الديربي، وقال: "كل ما حدث كان غريبًا للغاية.. هذا غريب"، مشيرًا إلى أن اسم الحكم تم الإعلان عنه قبل المباراة بأسبوع، وهو أمر اعتبره غير معتاد، موضحًا أن أسماء الحكام عادة ما يتم الإعلان عنها قبل المواجهات بـ24 ساعة فقط.

وتابع مورينيو: "هذا الحكم لا يمتلك الخبرة اللازمة لإدارة ديربي مدريد"، مضيفًا أنه لم يسبق له إدارة مباريات دولية، قبل أن يقول: "هل تعرفون لماذا؟ لأنه ليس جيدًا".

وأشاد مورينيو في الوقت ذاته بلاعبي ريال مدريد، مؤكدًا أنهم قدموا كل ما لديهم خلال المباراة، وقال: "عليّ أن أعانق لاعبي فريقي، لقد قدموا كل شيء".

وأضاف: "لقد لعبوا شوطًا أول مليئًا بالجودة والشخصية".

كما عاد مورينيو للحديث عن تجربته السابقة في الدوري الإسباني، قائلًا: "عندما عدت، كنت أعتقد أنني سأجد الدوري الإسباني مختلفًا، لكنني كنت مخطئًا.. لم يتغير".

واختتم المدير الفني البرتغالي حديثه بانتقاد أداء الحكم، قائلًا: "حكم مسكين، فقبل اليوم، لم يكن قد أدار سوى مباريات صغيرة".